So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die CMS Energy-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde die CMS Energy-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der CMS Energy-Aktie betrug an diesem Tag 75,27 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die CMS Energy-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 132,855 CMS Energy-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 25.11.2026 auf 71,60 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 512,42 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 4,88 Prozent abgenommen.

CMS Energy wurde am Markt mit 22,39 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at