S&P 500-Titel CMS Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CMS Energy von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in CMS Energy-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurde das CMS Energy-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 41,16 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die CMS Energy-Aktie investierten, hätten nun 2,430 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des CMS Energy-Papiers auf 70,30 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 170,80 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 70,80 Prozent gesteigert.

Alle CMS Energy-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 21,34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at