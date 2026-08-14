S&P 500-Titel CMS Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CMS Energy von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die CMS Energy-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 3 Jahren wurden CMS Energy-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die CMS Energy-Anteile bei 56,99 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in CMS Energy-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 175,469 CMS Energy-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.08.2026 gerechnet (70,51 USD), wäre die Investition nun 12 372,35 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 23,72 Prozent erhöht.

Der CMS Energy-Wert an der Börse wurde auf 22,02 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at