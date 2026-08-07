CMS Energy Aktie
WKN: 850795 / ISIN: US1258961002
|CMS Energy-Investition
|
07.08.2026 16:03:45
S&P 500-Titel CMS Energy-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CMS Energy von vor einem Jahr bedeutet
Vor 1 Jahr wurde das CMS Energy-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 74,53 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die CMS Energy-Aktie investiert hat, hat nun 13,417 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der CMS Energy-Aktie auf 71,20 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 955,32 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 4,47 Prozent verringert.
Am Markt war CMS Energy jüngst 22,52 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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