Cognizant Aktie
WKN: 915272 / ISIN: US1924461023
|Profitables Cognizant-Investment?
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09.11.2026 16:03:45
S&P 500-Titel Cognizant-Aktie: Hätte sich eine Cognizant-Investition von vor 3 Jahren gelohnt?
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Cognizant-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 64,65 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in das Cognizant-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,547 Cognizant-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Cognizant-Papiers auf 64,72 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 100,11 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 0,11 Prozent angewachsen.
Cognizant war somit zuletzt am Markt 29,00 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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