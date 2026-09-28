Cognizant Aktie

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WKN: 915272 / ISIN: US1924461023

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Performance im Blick 28.09.2026 16:03:46

S&P 500-Titel Cognizant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cognizant von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Cognizant-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Cognizant-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Cognizant-Anteile an diesem Tag 54,89 USD wert. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die Cognizant-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,822 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 104,45 USD, da sich der Wert einer Cognizant-Aktie am 25.09.2026 auf 57,33 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 4,45 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Cognizant zuletzt 25,79 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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