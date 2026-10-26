Cognizant Aktie
WKN: 915272 / ISIN: US1924461023
|Cognizant-Investition
|
26.10.2026 16:04:07
S&P 500-Titel Cognizant-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cognizant von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurde das Cognizant-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Cognizant-Anteile bei 50,87 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die Cognizant-Aktie investierten, hätten nun 19,658 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Cognizant-Aktie auf 70,54 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 386,67 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +38,67 Prozent.
Der Börsenwert von Cognizant belief sich zuletzt auf 31,71 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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