S&P 500-Titel Coherent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coherent-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Coherent-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 30,98 USD. Bei einem Coherent-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,228 Coherent-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 22.10.2026 auf 207,82 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 670,82 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 570,82 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Coherent eine Marktkapitalisierung von 46,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at