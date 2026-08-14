Coherent Aktie
WKN DE: A3DQXS / ISIN: US19247G1076
|Coherent-Performance
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14.08.2026 16:03:49
S&P 500-Titel Coherent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coherent von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Coherent-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 21,34 USD wert. Bei einem Coherent-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 468,604 Coherent-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 153 341,14 USD, da sich der Wert einer Coherent-Aktie am 13.08.2026 auf 327,23 USD belief. Mit einer Performance von +1 433,41 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Jüngst verzeichnete Coherent eine Marktkapitalisierung von 69,79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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