S&P 500-Titel Coherent-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Coherent-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Coherent-Aktien gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das Coherent-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 32,18 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 310,752 Coherent-Aktien. Die gehaltenen Coherent-Papiere wären am 24.09.2026 90 307,64 USD wert, da der Schlussstand 290,61 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 803,08 Prozent erhöht.

Alle Coherent-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 58,94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at