Coherent Aktie
WKN DE: A3DQXS / ISIN: US19247G1076
|Langfristige Investition
|
25.09.2026 16:04:00
S&P 500-Titel Coherent-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Coherent-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde das Coherent-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 32,18 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 310,752 Coherent-Aktien. Die gehaltenen Coherent-Papiere wären am 24.09.2026 90 307,64 USD wert, da der Schlussstand 290,61 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 803,08 Prozent erhöht.
Alle Coherent-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 58,94 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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