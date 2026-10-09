S&P 500-Titel Coherent-Aktie: So viel hätte eine Investition in Coherent von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Coherent-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde das Coherent-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 25,70 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Coherent-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 38,911 Coherent-Aktien. Die gehaltenen Coherent-Aktien wären am 08.10.2026 11 764,59 USD wert, da der Schlussstand 302,35 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 1 076,46 Prozent.

Coherent erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 65,34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at