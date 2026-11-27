Vor Jahren in Coherent eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde das Coherent-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Coherent-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 62,69 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 159,515 Coherent-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Coherent-Papiers auf 196,19 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 31 295,26 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 212,95 Prozent zugenommen.

Coherent wurde jüngst mit einem Börsenwert von 38,54 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at