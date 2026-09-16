Coinbase Aktie
WKN DE: A2QP7J / ISIN: US19260Q1076
|Coinbase-Investmentbeispiel
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16.09.2026 16:03:38
S&P 500-Titel Coinbase-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Coinbase von vor einem Jahr verloren
Vor 1 Jahr wurde das Coinbase-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Coinbase-Aktie bei 327,91 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die Coinbase-Aktie investierten, hätten nun 30,496 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5 248,70 USD, da sich der Wert eines Coinbase-Papiers am 15.09.2026 auf 172,11 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 47,51 Prozent.
Der Börsenwert von Coinbase belief sich jüngst auf 50,45 Mrd. USD. Das Coinbase-Papier wurde am 14.04.2021 an der Börse NAS zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Coinbase-Papiers auf 381,00 USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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