Coinbase Aktie
WKN DE: A2QP7J / ISIN: US19260Q1076
|Lukrative Coinbase-Investition?
|
14.10.2026 16:03:54
S&P 500-Titel Coinbase-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Coinbase von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde das Coinbase-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Coinbase-Aktie an diesem Tag bei 341,55 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Coinbase-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,293 Coinbase-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 13.10.2026 auf 181,79 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 53,23 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 53,23 USD, was einer negativen Performance von 46,77 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von Coinbase bezifferte sich zuletzt auf 47,20 Mrd. USD. Die Erstnotiz der Coinbase-Aktie fand am 14.04.2021 an der Börse NAS statt. Damals wurde der erste Kurs eines Coinbase-Anteils bei 381,00 USD festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Coinbase
|
14.10.26
|S&P 500-Titel Coinbase-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Coinbase von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
03.10.26
|Bitcoin und der Vierjahreszyklus: Was Anleger 2027 erwarten könnten (finanzen.at)
|
30.09.26
|S&P 500-Papier Coinbase-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Coinbase von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
23.09.26
|S&P 500-Wert Coinbase-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Coinbase-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
21.09.26
|Optimismus in New York: Zum Start des Montagshandels Pluszeichen im S&P 500 (finanzen.at)
|
18.09.26
|Optimismus in New York: S&P 500 schlussendlich fester (finanzen.at)
|
18.09.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
18.09.26
|Freitagshandel in New York: So bewegt sich der S&P 500 am Mittag (finanzen.at)
Analysen zu Coinbase
Aktien in diesem Artikel
|Coinbase
|158,52
|2,63%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen belasten: ATX schließt deutlich schwächer -- DAX schlussendlich fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich klar im Minus, während der deutsche Leitindex moderat aufwärts tendierte. Der Dow legt im Donnerstagshandel zu. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag tief abwärts.