Coinbase Aktie

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WKN DE: A2QP7J / ISIN: US19260Q1076

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Lukrative Coinbase-Investition? 14.10.2026 16:03:54

S&P 500-Titel Coinbase-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Coinbase von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Coinbase-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 1 Jahr wurde das Coinbase-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Coinbase-Aktie an diesem Tag bei 341,55 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Coinbase-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,293 Coinbase-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 13.10.2026 auf 181,79 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 53,23 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 53,23 USD, was einer negativen Performance von 46,77 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Coinbase bezifferte sich zuletzt auf 47,20 Mrd. USD. Die Erstnotiz der Coinbase-Aktie fand am 14.04.2021 an der Börse NAS statt. Damals wurde der erste Kurs eines Coinbase-Anteils bei 381,00 USD festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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