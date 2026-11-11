S&P 500-Titel Coinbase-Aktie: So viel Verlust hätte eine Coinbase-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Coinbase eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Coinbase-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 304,01 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Coinbase-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,289 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 434,62 USD, da sich der Wert eines Coinbase-Anteils am 10.11.2026 auf 132,13 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 56,54 Prozent verringert.

Insgesamt war Coinbase zuletzt 35,82 Mrd. USD wert. Das Börsendebüt der Coinbase-Papiere fand am 14.04.2021 an der Börse NAS statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Coinbase-Aktie auf 381,00 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at