Coinbase Aktie
WKN DE: A2QP7J / ISIN: US19260Q1076
|Coinbase-Anlage unter der Lupe
|
11.11.2026 16:03:53
S&P 500-Titel Coinbase-Aktie: So viel Verlust hätte eine Coinbase-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Coinbase-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 304,01 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Coinbase-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,289 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 434,62 USD, da sich der Wert eines Coinbase-Anteils am 10.11.2026 auf 132,13 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 56,54 Prozent verringert.
Insgesamt war Coinbase zuletzt 35,82 Mrd. USD wert. Das Börsendebüt der Coinbase-Papiere fand am 14.04.2021 an der Börse NAS statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Coinbase-Aktie auf 381,00 USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Coinbase
|
11.11.26
|S&P 500-Titel Coinbase-Aktie: So viel Verlust hätte eine Coinbase-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
03.11.26
|Börse New York: S&P 500 präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
02.11.26
|MARKT USA/Börse etwas fester gesehen - Ölpreisrückgang stützt (Dow Jones)
|
30.10.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 zeigt sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
29.10.26
|Quantencomputer als Bitcoin-Gefahr? Wie Coinbase sich vorbereitet (finanzen.at)
|
28.10.26
|S&P 500-Papier Coinbase-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Coinbase von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
28.10.26
|Ausblick: Coinbase stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
21.10.26
|S&P 500-Wert Coinbase-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coinbase-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Coinbase
Aktien in diesem Artikel
|Coinbase
|118,20
|-3,87%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich schwächer -- DAX nach Rekord schließlich fester - erstmals 27.000-Punkte-Marke geknackt -- US-Börsen zum Handelsende leichter -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Anleger am heimischen Aktienmarkt hielten sich am Donnerstag zurück. Der deutsche Leitindex erklomm ein neues Rekordhoch. Die US-Börsen zeigten sich schwächer. Die Börsen in Asien verbuchten am Donnerstag Verluste.