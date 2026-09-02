Coinbase Aktie
WKN DE: A2QP7J / ISIN: US19260Q1076
|Langfristige Anlage
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02.09.2026 16:03:59
S&P 500-Titel Coinbase-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Coinbase von vor 5 Jahren angefallen
Vor 5 Jahren wurde das Coinbase-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 268,18 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Coinbase-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,373 Coinbase-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 01.09.2026 65,93 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 176,82 USD belief. Damit wäre die Investition um 34,07 Prozent gesunken.
Coinbase wurde am Markt mit 49,74 Mrd. USD bewertet. Am 14.04.2021 wurden Coinbase-Anteile zum ersten Mal an der Börse NAS gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der Coinbase-Aktie bei 381,00 USD festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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