Colgate-Palmolive Aktie
WKN: 850667 / ISIN: US1941621039
|Frühe Investition
|
09.10.2026 16:04:09
S&P 500-Titel Colgate-Palmolive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Colgate-Palmolive-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde die Colgate-Palmolive-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 77,81 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Colgate-Palmolive-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,285 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 88,10 USD gerechnet, wäre die Investition nun 113,22 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 13,22 Prozent vermehrt.
Alle Colgate-Palmolive-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 69,34 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: MAHATHIR MOHD YASIN / Shutterstock.com
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