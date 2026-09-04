Colgate-Palmolive Aktie

Colgate-Palmolive für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850667 / ISIN: US1941621039

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Colgate-Palmolive-Investment 04.09.2026 16:03:37

S&P 500-Titel Colgate-Palmolive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Colgate-Palmolive von vor 10 Jahren eingebracht

S&P 500-Titel Colgate-Palmolive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Colgate-Palmolive von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Colgate-Palmolive eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurden Colgate-Palmolive-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 74,89 USD. Bei einem Colgate-Palmolive-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13,353 Colgate-Palmolive-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 03.09.2026 1 202,96 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 90,09 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 20,30 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Colgate-Palmolive betrug jüngst 71,70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: MAHATHIR MOHD YASIN / Shutterstock.com

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