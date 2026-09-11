Colgate-Palmolive Aktie

Colgate-Palmolive für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850667 / ISIN: US1941621039

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Performance unter der Lupe 11.09.2026 16:03:39

S&P 500-Titel Colgate-Palmolive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Colgate-Palmolive von vor einem Jahr abgeworfen

S&P 500-Titel Colgate-Palmolive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Colgate-Palmolive von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren Colgate-Palmolive-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 11.09.2025 wurde die Colgate-Palmolive-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Colgate-Palmolive-Anteile betrug an diesem Tag 84,06 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Colgate-Palmolive-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 118,963 Colgate-Palmolive-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 456,82 USD, da sich der Wert eines Colgate-Palmolive-Anteils am 10.09.2026 auf 87,90 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 4,57 Prozent gesteigert.

Colgate-Palmolive wurde jüngst mit einem Börsenwert von 70,19 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: MAHATHIR MOHD YASIN / Shutterstock.com

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