S&P 500-Titel Colgate-Palmolive-Aktie: So viel hätte eine Investition in Colgate-Palmolive von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Colgate-Palmolive-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Colgate-Palmolive-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Colgate-Palmolive-Papier an diesem Tag 73,85 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Colgate-Palmolive-Aktie investierten, hätten nun 1,354 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 17.09.2026 auf 87,73 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 118,79 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 18,79 Prozent gleich.

Colgate-Palmolive erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 69,23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at