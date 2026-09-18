Colgate-Palmolive Aktie
WKN: 850667 / ISIN: US1941621039
|Rentables Colgate-Palmolive-Investment?
|
18.09.2026 16:03:47
S&P 500-Titel Colgate-Palmolive-Aktie: So viel hätte eine Investition in Colgate-Palmolive von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Colgate-Palmolive-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Colgate-Palmolive-Papier an diesem Tag 73,85 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Colgate-Palmolive-Aktie investierten, hätten nun 1,354 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 17.09.2026 auf 87,73 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 118,79 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 18,79 Prozent gleich.
Colgate-Palmolive erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 69,23 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: MAHATHIR MOHD YASIN / Shutterstock.com
Nachrichten zu Colgate-Palmolive Co.
Analysen zu Colgate-Palmolive Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Colgate-Palmolive Co.
|76,20
|0,08%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit deutlichen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen beenden Handel zum Wochenschluss uneins -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag deutlich nach. Die Wall Street beendete den Handel uneins. Vor dem Wochenende behaupteten sich die Märkte in Fernost erneut.