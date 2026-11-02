S&P 500-Titel Comfort Systems USA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Comfort Systems USA-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Comfort Systems USA gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Comfort Systems USA-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Comfort Systems USA-Anteile bei 94,13 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Comfort Systems USA-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,062 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 1 232,66 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 309,53 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 1 209,53 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Comfort Systems USA zuletzt 43,20 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at