Comfort Systems USA Aktie
WKN: 907784 / ISIN: US1999081045
|Lohnende Comfort Systems USA-Anlage?
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02.11.2026 16:03:44
S&P 500-Titel Comfort Systems USA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Comfort Systems USA-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Comfort Systems USA-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Comfort Systems USA-Anteile bei 94,13 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Comfort Systems USA-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,062 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 1 232,66 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 309,53 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 1 209,53 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Comfort Systems USA zuletzt 43,20 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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