S&P 500-Titel Comfort Systems USA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Comfort Systems USA von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Comfort Systems USA-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurde die Comfort Systems USA-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Comfort Systems USA-Aktie an diesem Tag 28,20 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,546 Comfort Systems USA-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Comfort Systems USA-Aktie auf 1 715,69 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 084,01 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 5 984,01 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Comfort Systems USA betrug jüngst 60,21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at