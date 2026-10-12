Comfort Systems USA Aktie
WKN: 907784 / ISIN: US1999081045
|Comfort Systems USA-Performance
|
12.10.2026 16:03:50
S&P 500-Titel Comfort Systems USA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Comfort Systems USA von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde die Comfort Systems USA-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Comfort Systems USA-Aktie an diesem Tag 28,20 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,546 Comfort Systems USA-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Comfort Systems USA-Aktie auf 1 715,69 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 084,01 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 5 984,01 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von Comfort Systems USA betrug jüngst 60,21 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Comfort Systems USA IncShs
Analysen zu Comfort Systems USA IncShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Comfort Systems USA IncShs
|1 512,00
|-1,05%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEntspannung an der Öl- und Anleihenfront: ATX zeigt sich stark -- DAX mit freundlichem Wochenauftakt -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich, kein Handel in Japan
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt dominieren zum Auftakt der neuen Woche ebenfalls die Käufer. Die US-Börsen präsentieren sich am Montag uneinheitlich. In Fernost fanden die Märkte keine einheitliche Richtung.