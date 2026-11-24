Bei einem frühen Investment in ConAgra Foods-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden ConAgra Foods-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das ConAgra Foods-Papier an diesem Tag 31,60 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 31,646 ConAgra Foods-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 23.11.2026 auf 14,86 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 470,25 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 52,97 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von ConAgra Foods belief sich jüngst auf 7,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at