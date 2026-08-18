S&P 500-Titel ConAgra Foods-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ConAgra Foods-Investment von vor einem Jahr verloren

Die ConAgra Foods-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 18,98 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das ConAgra Foods-Papier investiert hätte, befänden sich nun 526,870 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.08.2026 gerechnet (15,54 USD), wäre das Investment nun 8 187,57 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 18,12 Prozent vermindert.

Am Markt war ConAgra Foods jüngst 7,48 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at