ConAgra Foods Aktie

ConAgra Foods für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 861259 / ISIN: US2058871029

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ConAgra Foods-Anlage 27.10.2026 16:04:15

S&P 500-Titel ConAgra Foods-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ConAgra Foods von vor 5 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die ConAgra Foods-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der ConAgra Foods-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 32,62 USD. Bei einem Investment von 100 USD in ConAgra Foods-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,066 ConAgra Foods-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 26.10.2026 auf 14,58 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 44,70 USD wert. Die Abnahme von 100 USD zu 44,70 USD entspricht einer negativen Performance von 55,30 Prozent.

ConAgra Foods wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,95 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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