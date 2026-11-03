S&P 500-Titel ConAgra Foods-Aktie: So viel Verlust hätte ein ConAgra Foods-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die ConAgra Foods-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades ConAgra Foods-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 36,83 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die ConAgra Foods-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 27,150 ConAgra Foods-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 401,55 USD, da sich der Wert eines ConAgra Foods-Papiers am 02.11.2026 auf 14,79 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 59,84 Prozent eingebüßt.

Jüngst verzeichnete ConAgra Foods eine Marktkapitalisierung von 6,95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at