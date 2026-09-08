ConAgra Foods Aktie
WKN: 861259 / ISIN: US2058871029
|Lukratives ConAgra Foods-Investment?
|
08.09.2026 16:03:50
S&P 500-Titel ConAgra Foods-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ConAgra Foods von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der ConAgra Foods-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 35,11 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 USD in die ConAgra Foods-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 284,811 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 04.09.2026 auf 15,48 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 408,88 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 55,91 Prozent verringert.
Der ConAgra Foods-Wert an der Börse wurde auf 7,41 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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