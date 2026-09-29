ConAgra Foods Aktie

ConAgra Foods für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 861259 / ISIN: US2058871029

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable ConAgra Foods-Investition? 29.09.2026 16:03:48

S&P 500-Titel ConAgra Foods-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in ConAgra Foods von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in ConAgra Foods gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit ConAgra Foods-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 34,66 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 288,517 ConAgra Foods-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der ConAgra Foods-Aktie auf 14,16 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 085,40 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 59,15 Prozent vermindert.

Am Markt war ConAgra Foods jüngst 6,84 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu ConAgra Foods Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu ConAgra Foods Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ConAgra Foods Inc. 12,38 -0,24% ConAgra Foods Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

27.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 39
27.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
26.09.26 KW 39: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
25.09.26 KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließlich tief im Minus -- DAX letztlich wenig verändert -- Börsen in Asien schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich tiefer. Am deutschen Aktienmarkt war ein knappes Plus zu sehen. Die US-Börsen bewegen sich am Dienstag auf unsicherem Terrain. Anleger in Asien waren mehrheitlich in Verkauflaune.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen