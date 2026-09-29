S&P 500-Titel ConAgra Foods-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in ConAgra Foods von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in ConAgra Foods gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit ConAgra Foods-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 34,66 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 288,517 ConAgra Foods-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der ConAgra Foods-Aktie auf 14,16 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 085,40 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 59,15 Prozent vermindert.

Am Markt war ConAgra Foods jüngst 6,84 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at