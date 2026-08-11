S&P 500-Titel ConAgra Foods-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in ConAgra Foods von vor 10 Jahren angefallen

Vor 10 Jahren wurde das ConAgra Foods-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 36,10 USD wert. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die ConAgra Foods-Aktie investiert hat, hat nun 27,697 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 409,09 USD, da sich der Wert eines ConAgra Foods-Anteils am 10.08.2026 auf 14,77 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 59,09 Prozent abgenommen.

ConAgra Foods erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at