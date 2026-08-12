ConocoPhillips Aktie
WKN: 575302 / ISIN: US20825C1045
|Langfristige Performance
|
12.08.2026 16:04:17
S&P 500-Titel ConocoPhillips-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ConocoPhillips von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde die ConocoPhillips-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die ConocoPhillips-Aktie an diesem Tag bei 57,04 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die ConocoPhillips-Aktie investierten, hätten nun 175,316 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 22 075,74 USD, da sich der Wert eines ConocoPhillips-Papiers am 11.08.2026 auf 125,92 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 120,76 Prozent angewachsen.
Zuletzt verbuchte ConocoPhillips einen Börsenwert von 148,01 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: EQRoy / Shutterstock.com
Nachrichten zu ConocoPhillips
Analysen zu ConocoPhillips
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|ConocoPhillips
|108,42
|0,33%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester erwartet -- DAX vorbörslich in Grün -- Asiens Börsen mehrheitlich leichter
Der heimische Aktienmarkt dürfte sich vor dem Wochenende freundlich präsentieren. Der deutsche Leitindex wird mit Gewinnen erwartet. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag überwiegend schwächer.