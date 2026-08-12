S&P 500-Titel ConocoPhillips-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ConocoPhillips von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in ConocoPhillips eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurde die ConocoPhillips-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die ConocoPhillips-Aktie an diesem Tag bei 57,04 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die ConocoPhillips-Aktie investierten, hätten nun 175,316 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 22 075,74 USD, da sich der Wert eines ConocoPhillips-Papiers am 11.08.2026 auf 125,92 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 120,76 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte ConocoPhillips einen Börsenwert von 148,01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at