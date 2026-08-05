ConocoPhillips Aktie
WKN: 575302 / ISIN: US20825C1045
|Rentables ConocoPhillips-Investment?
|
05.08.2026 16:03:56
S&P 500-Titel ConocoPhillips-Aktie: So viel hätte eine Investition in ConocoPhillips von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das ConocoPhillips-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des ConocoPhillips-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 113,71 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die ConocoPhillips-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 8,794 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 04.08.2026 auf 117,94 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 037,20 USD wert. Mit einer Performance von +3,72 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Insgesamt war ConocoPhillips zuletzt 145,18 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: EQRoy / Shutterstock.com
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