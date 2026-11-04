ConocoPhillips Aktie
WKN: 575302 / ISIN: US20825C1045
|Lukrative ConocoPhillips-Investition?
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04.11.2026 16:03:36
S&P 500-Titel ConocoPhillips-Aktie: So viel hätte eine Investition in ConocoPhillips von vor 5 Jahren abgeworfen
Das ConocoPhillips-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das ConocoPhillips-Papier an diesem Tag 73,31 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die ConocoPhillips-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 136,407 ConocoPhillips-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 19 697,18 USD, da sich der Wert einer ConocoPhillips-Aktie am 03.11.2026 auf 144,40 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 96,97 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von ConocoPhillips betrug jüngst 176,53 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: EQRoy / Shutterstock.com
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