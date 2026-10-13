Consolidated Edison Aktie

Consolidated Edison für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 911563 / ISIN: US2091151041

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Consolidated Edison-Anlage 13.10.2026 16:03:59

S&P 500-Titel Consolidated Edison-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Consolidated Edison-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Consolidated Edison-Aktien verdienen können.

Vor 5 Jahren wurden Consolidated Edison-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 76,05 USD wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 USD in die Consolidated Edison-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 131,492 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 12.10.2026 14 095,99 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 107,20 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 40,96 Prozent erhöht.

Der Consolidated Edison-Wert an der Börse wurde auf 39,12 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Consolidated Edison Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Consolidated Edison Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Consolidated Edison Inc. 96,20 0,31% Consolidated Edison Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
10.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.10.26 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.10.26 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Sorge um Chipbranche: ATX schlussendlich im Plus -- DAX kann Tagesgewinne nicht verteidigen -- US-Börsen in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt seitwärts. Die US-Börsen geben nach. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen