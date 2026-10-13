Consolidated Edison Aktie
WKN: 911563 / ISIN: US2091151041
|Consolidated Edison-Anlage
|
13.10.2026 16:03:59
S&P 500-Titel Consolidated Edison-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Consolidated Edison-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurden Consolidated Edison-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 76,05 USD wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 USD in die Consolidated Edison-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 131,492 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 12.10.2026 14 095,99 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 107,20 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 40,96 Prozent erhöht.
Der Consolidated Edison-Wert an der Börse wurde auf 39,12 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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