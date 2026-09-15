S&P 500-Titel Consolidated Edison-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Consolidated Edison von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Consolidated Edison-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 15.09.2021 wurde die Consolidated Edison-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Consolidated Edison-Papier bei 73,99 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Consolidated Edison-Aktie investierten, hätten nun 13,515 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Consolidated Edison-Papiere wären am 14.09.2026 1 429,65 USD wert, da der Schlussstand 105,78 USD betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 42,97 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Consolidated Edison betrug jüngst 39,31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at