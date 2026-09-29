Consolidated Edison Aktie

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WKN: 911563 / ISIN: US2091151041

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Consolidated Edison-Investment 29.09.2026 16:03:48

S&P 500-Titel Consolidated Edison-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Consolidated Edison von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Consolidated Edison eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurden Consolidated Edison-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 99,57 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Consolidated Edison-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,004 Consolidated Edison-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 103,27 USD, da sich der Wert einer Consolidated Edison-Aktie am 28.09.2026 auf 102,83 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 3,27 Prozent gesteigert.

Consolidated Edison wurde am Markt mit 37,91 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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