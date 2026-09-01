Consolidated Edison Aktie
WKN: 911563 / ISIN: US2091151041
|Rentabler Consolidated Edison-Einstieg?
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01.09.2026 16:03:37
S&P 500-Titel Consolidated Edison-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Consolidated Edison von vor einem Jahr eingefahren
Die Consolidated Edison-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Consolidated Edison-Anteile bei 98,23 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 101,802 Consolidated Edison-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 894,84 USD, da sich der Wert eines Consolidated Edison-Anteils am 31.08.2026 auf 107,02 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 8,95 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Consolidated Edison einen Börsenwert von 39,62 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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