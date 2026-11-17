Consolidated Edison Aktie
WKN: 911563 / ISIN: US2091151041
|Lukratives Consolidated Edison-Investment?
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17.11.2026 16:03:45
S&P 500-Titel Consolidated Edison-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Consolidated Edison-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Consolidated Edison-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Consolidated Edison-Anteile betrug an diesem Tag 70,04 USD. Bei einem Consolidated Edison-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14,278 Consolidated Edison-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Consolidated Edison-Anteile wären am 16.11.2026 1 740,15 USD wert, da der Schlussstand 121,88 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 74,01 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Consolidated Edison belief sich zuletzt auf 44,87 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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