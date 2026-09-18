Constellation Brand a Aktie

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WKN: 871918 / ISIN: US21036P1084

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Constellation Brands A-Investition 18.09.2026 16:03:47

S&P 500-Titel Constellation Brands A-Aktie: So viel hätte eine Investition in Constellation Brands A von vor 3 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in Constellation Brands A-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Das Constellation Brands A-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Constellation Brands A-Papier bei 260,69 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 USD in die Constellation Brands A-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,836 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 17.09.2026 469,71 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 122,45 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 53,03 Prozent.

Zuletzt verbuchte Constellation Brands A einen Börsenwert von 20,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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