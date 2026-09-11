S&P 500-Titel Constellation Brands A-Aktie: So viel hätte eine Investition in Constellation Brands A von vor einem Jahr gekostet

Wer vor Jahren in Constellation Brands A eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 11.09.2025 wurde die Constellation Brands A-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 142,98 USD. Bei einem Constellation Brands A-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,699 Constellation Brands A-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Constellation Brands A-Aktien wären am 10.09.2026 86,59 USD wert, da der Schlussstand 123,81 USD betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 13,41 Prozent.

Constellation Brands A erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 20,76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at