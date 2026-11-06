S&P 500-Titel Constellation Brands A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Constellation Brands A-Investment von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in Constellation Brands A-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem Constellation Brands A-Papier statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 127,95 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 78,156 Constellation Brands A-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 298,16 USD, da sich der Wert eines Constellation Brands A-Anteils am 05.11.2026 auf 144,56 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +12,98 Prozent.

Zuletzt verbuchte Constellation Brands A einen Börsenwert von 24,55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at