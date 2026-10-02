Constellation Brand a Aktie
WKN: 871918 / ISIN: US21036P1084
|Lohnende Constellation Brands A-Anlage?
|
02.10.2026 16:03:37
S&P 500-Titel Constellation Brands A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Constellation Brands A von vor 10 Jahren verloren
Vor 10 Jahren wurde das Constellation Brands A-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Constellation Brands A-Papier bei 166,49 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Constellation Brands A-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,601 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 01.10.2026 67,87 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 112,99 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 32,13 Prozent.
Alle Constellation Brands A-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 19,34 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Constellation Brands Inc (A)
Analysen zu Constellation Brands Inc (A)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Constellation Brands Inc (A)
|100,50
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street schließt in Grün -- ATX beendet Handel nach Richtungssuche fester -- DAX geht mit kräftigem Plus ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.