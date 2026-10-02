S&P 500-Titel Constellation Brands A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Constellation Brands A von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren Constellation Brands A-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 10 Jahren wurde das Constellation Brands A-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Constellation Brands A-Papier bei 166,49 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Constellation Brands A-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,601 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 01.10.2026 67,87 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 112,99 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 32,13 Prozent.

Alle Constellation Brands A-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 19,34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at