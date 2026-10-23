Constellation Brand a Aktie

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WKN: 871918 / ISIN: US21036P1084

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Constellation Brands A-Performance 23.10.2026 16:03:48

S&P 500-Titel Constellation Brands A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Constellation Brands A-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Constellation Brands A-Aktien verlieren können.

Das Constellation Brands A-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 219,40 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Constellation Brands A-Aktie investierten, hätten nun 0,456 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs auf 138,98 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 63,35 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 36,65 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Constellation Brands A belief sich jüngst auf 22,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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