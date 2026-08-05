Copart Aktie
WKN: 893807 / ISIN: US2172041061
|Performance unter der Lupe
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05.08.2026 16:03:56
S&P 500-Titel Copart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Copart-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Das Copart-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Copart-Aktie bei 6,38 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 15,686 Copart-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 461,18 USD, da sich der Wert eines Copart-Anteils am 04.08.2026 auf 29,40 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 361,18 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Copart belief sich zuletzt auf 27,17 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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