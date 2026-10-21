Copart Aktie
WKN: 893807 / ISIN: US2172041061
|Frühe Investition
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21.10.2026 16:03:39
S&P 500-Titel Copart-Aktie: So viel hätte eine Investition in Copart von vor 5 Jahren gekostet
Vor 5 Jahren wurde die Copart-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 37,96 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 263,435 Copart-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 20.10.2026 auf 27,83 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 331,40 USD wert. Mit einer Performance von -26,69 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Am Markt war Copart jüngst 25,50 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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