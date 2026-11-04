Copart Aktie

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WKN: 893807 / ISIN: US2172041061

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Langfristige Investition 04.11.2026 16:03:36

S&P 500-Titel Copart-Aktie: So viel hätte eine Investition in Copart von vor einem Jahr gekostet

Bei einem frühen Investment in Copart-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr wurden Copart-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 42,85 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Copart-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 23,337 Copart-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 724,85 USD, da sich der Wert eines Copart-Papiers am 03.11.2026 auf 31,06 USD belief. Das entspricht einem Minus von 27,51 Prozent.

Alle Copart-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 29,60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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