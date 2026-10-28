S&P 500-Titel Copart-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Copart-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Copart-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde das Copart-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 6,57 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 15,226 Copart-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 27.10.2026 auf 28,92 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 440,35 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 340,35 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Copart eine Marktkapitalisierung von 26,83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at