S&P 500-Titel Copart-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Copart von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Copart-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Copart-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 44,23 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 2,261 Copart-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 60,64 USD, da sich der Wert eines Copart-Papiers am 06.10.2026 auf 26,82 USD belief. Damit wäre die Investition 39,36 Prozent weniger wert.

Der Copart-Wert an der Börse wurde auf 25,52 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at