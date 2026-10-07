Copart Aktie
WKN: 893807 / ISIN: US2172041061
|Profitabler Copart-Einstieg?
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07.10.2026 16:03:41
S&P 500-Titel Copart-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Copart von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Copart-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 44,23 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 2,261 Copart-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 60,64 USD, da sich der Wert eines Copart-Papiers am 06.10.2026 auf 26,82 USD belief. Damit wäre die Investition 39,36 Prozent weniger wert.
Der Copart-Wert an der Börse wurde auf 25,52 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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