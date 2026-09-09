S&P 500-Titel Copart-Aktie: So viel Verlust hätte ein Copart-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Copart-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Copart-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 48,07 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 208,030 Copart-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 08.09.2026 6 781,78 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 32,60 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 32,18 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Copart eine Börsenbewertung in Höhe von 31,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at