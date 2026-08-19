Copart Aktie
WKN: 893807 / ISIN: US2172041061
|Hochrechnung
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19.08.2026 16:03:56
S&P 500-Titel Copart-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Copart von vor 3 Jahren bedeutet
Das Copart-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Copart-Papier bei 43,42 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 230,309 Copart-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 18.08.2026 auf 31,51 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 257,02 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 27,43 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von Copart belief sich zuletzt auf 29,50 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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