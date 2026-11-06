Corning Aktie

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WKN: 850808 / ISIN: US2193501051

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Frühe Investition 06.11.2026 16:03:45

S&P 500-Titel Corning-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Corning-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Corning-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Corning-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 27,72 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,608 Corning-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 373,12 USD, da sich der Wert eines Corning-Papiers am 05.11.2026 auf 103,43 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 373,12 USD entspricht einer Performance von +273,12 Prozent.

Jüngst verzeichnete Corning eine Marktkapitalisierung von 102,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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